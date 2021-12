UBS : Credit Suisse reste à Surperformance information fournie par AOF • 14/12/2021 à 12:18



(AOF) - Credit Suisse a confirmé son opinion Surperformance et son objectif de cours de 19,50 francs suisses sur UBS après sa condamnation en France. Le bureau d’études considère la levée de l'incertitude comme un catalyseur positif, car elle permettra à UBS de donner plus de clarté sur les futurs rachats d’actions lorsque la banque dévoilera sa nouvelle stratégie le 1er février.



UBS avait précédemment provisionné 450 millions d'euros, et le consensus actuel suppose qu'un montant supplémentaire de 1,2 milliard de dollars (1,05 milliard d'euros) sera comptabilisé au quatrième trimestre 2021, ce qui laisse une différence de 0,3 milliard d'euros par rapport à la nouvelle pénalité.



L'analyste prévoit actuellement un chiffre supérieur au consensus de 3 milliards de dollars de rachats d'actions pour l'exercice 2022 et de 3,5 milliards de dollars pour l'exercice 2023.





AOF - EN SAVOIR PLUS

De nombreux défis pour les banques européennes

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.