UBS/Credit Suisse : feu vert de Bruxelles à l'opération

En particulier, Bruxelles a constaté que l'entité issue de la concentration continuera de faire face à une pression concurrentielle significative de la part d'un large éventail de concurrents sur tous ces marchés, dont plusieurs grandes banques d'envergure mondiale ainsi que des prestataires spécialisés et des acteurs locaux fiables.

(AOF) - La Commission européenne a autorisé sans condition, en vertu du règlement de l'Union européenne sur les concentrations, le rapprochement entre Credit Suisse et UBS. Elle a conclu que l'opération ne poserait pas de problème de concurrence dans l'Espace économique européen.

