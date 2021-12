UBS: Credit Suisse confirme son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 10:48

(CercleFinance.com) - La cour d'appel de Paris a condamné UBS à une pénalité de 1,8 milliard d'euros, comprenant une amende de 3,75 millions d'euros, une décision de confiscation de 1,0 milliard d'euros et 0,8 milliard d'euros de dommages et intérêts.



' Ce montant est inférieur au verdict de 4,5 milliards d'euros (amende de 3,7 milliards d'euros et dommages et intérêts de 0,8 milliard d'euros) rendu par le tribunal de première instance, et inférieur à la sanction totale de 3,0 milliards d'euros demandée à l'issue du procès en cours ' souligne Credit Suisse.



L'analyste considère la levée de l'incertitude comme un catalyseur positif, car elle permettra à UBS de donner plus de clarté lorsque le groupe dévoilera sa mise à jour stratégique le 1er février.



' À ce stade, nous pensons qu'UBS augmentera sa provision à 1,8 milliard d'euros au 4T21 (non déductible fiscalement), ce qui nous amène à réduire de 10 % notre estimation du BPA pour l'exercice 2021, à 1,75 dollar ' rajoute Credit Suisse.



Credit Suisse confirme son conseil à l'achat sur la valeur et ne modifie pas son objectif de cours à 19,50 E.