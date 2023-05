UBS constitue une nouvelle équipe de direction

(AOF) - Suite à l'annonce récente du projet d'acquisition du Credit Suisse, UBS présente son nouveau modèle opérationnel et sa nouvelle équipe de direction. Dans un premier temps, UBS Group AG gérera les deux sociétés mères distinctes : UBS AG et Credit Suisse AG. Chaque établissement continuera à avoir ses propres filiales et succursales. L'entreprise combinée fonctionnera avec cinq divisions d'affaires, sept fonctions et quatre régions, auxquelles s'ajoutera le Credit Suisse AG.

Chacune sera représentée par un membre du directoire du groupe, qui rendra compte à Sergio P. Ermotti, CEO du groupe.

Ulrich Körner, en tant que CEO de Credit Suisse AG, deviendra membre du Directoire du Groupe UBS dès la clôture de la transaction.

Pour la partie divisions d'affaires, Iqbal Khan reste président de Global Wealth Management. Rob Karofsky reste président de la banque d'investissement. Sabine Keller-Busse reste présidente de Personal & Corporate Banking. Suni Harford restera président de la gestion d'actifs et responsable de la durabilité et de l'impact.

Beatriz Martin Jimenez deviendra Head Non-Core and Legacy. Elle restera Chief Executive d'UBS pour le Royaume-Uni et conservera son rôle de Group Treasurer jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé.

Coté fonctions, Todd Tuckner est nommé directeur financier du groupe. Il deviendra membre du comité exécutif du groupe avec effet immédiat et assumera le rôle de directeur financier à la clôture de l'acquisition.

Michelle Bereaux sera chargée de l'intégration du groupe. Mike Dargan sera directeur des opérations et de la technologie du groupe. Stefan Seiler sera le chef du groupe Ressources humaines et services généraux.

Christian Bluhm restera directeur des risques du groupe. Barbara Levi restera conseillère générale du groupe. Markus Ronner reste chef de la conformité et de la gouvernance du groupe.

Coté régions, Naureen Hassan reste présidente des Amériques. Sabine Keller-Busse reste présidente pour la Suisse. Edmund Koh reste président de la région Asie-Pacifique. Beatriz Martin Jimenez devient présidente de la région EMEA.