UBS : cède sa plateforme de fonds Fondcenter à Clearstream

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats trimestriels, UBS a annoncé mardi la cession à Clearstream d'une participation majoritaire au sein de sa plateforme de fonds Fondcenter. Aux termes de l'accord, le géant bancaire suisse devrait dégager de l'opération un gain après impôts de l'ordre de 600 millions de dollars pour la vente de 51,2% de cette plateforme de fonds de placement, qui met en contact sociétés de gestion, distributeurs de fonds et investisseurs. Clearstream - qui appartient au groupe Deutsche Börse - prévoit de fusionner Fondcenter avec sa propre offre de services aux fonds, Fund Desk, et créer une plateforme étendue présente à la fois en Suisse, en Europe et en Asie. Ce nouvel ensemble devrait peser plus de 230 milliards de dollars en termes d'actifs gérés, sur la base d'un portefeuille composé de quelque 75.000 fonds d'investissements et classes d'actifs. UBS conservera, lui, une participation de 48,8% au sein de la plateforme, avec la possibilité de céder l'intégralité de ses parts à Clearstream dans le futur.

Valeurs associées UBS GROUP SIX Swiss Exchange -5.04%