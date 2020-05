UBS : Berenberg n'est plus à 'achat'

(CercleFinance.com) - Berenberg dégrade sa recommandation sur UBS Group de 'achat' à 'conserver' malgré un objectif de cours rehaussé de 10,5 à 11 francs suisses, suggérant aux investisseurs de 'prendre une pause pour reprendre leur souffle' sur le dossier.

'UBS figure parmi les bancaires les plus performantes de notre couverture depuis le début de l'année, son mix d'activité, son modèle d'activité à risque de crédit plus bas et sa capacité à payer un dividende l'ayant permis de surperformer', souligne-t-il.

'Toutefois, le tableau économique précaire, combiné aux vents contraires de taux plus bas pour plus longtemps et d'actifs investis plus faibles, signifie que nous avons des difficultés à trouver beaucoup de potentiel de hausse supplémentaire', poursuit-il.