UBS: bénéfice net meilleur que prévu au deuxième trimestre

(CercleFinance.com) - UBS a fait état mercredi de résultats meilleurs que prévu au titre du deuxième trimestre, grâce au dynamisme de sa division de banque d'investissement et à ses efforts en matière de réductions de coûts.



Le bénéfice net de la banque suisse a atteint 1,1 milliard de dollars sur la période allant d'avril à juin, alors que les analystes prévoyaient en moyenne un résultat de l'ordre de 530 millions.



Sa branche de banque d'investissement a notamment dépassé les attentes, en engrangeant un bénéfice avant impôts de 477 millions de dollars.



Celle de gestion de fortune, principale contributrice de ses résultats, a dégagé de son côté un bénéfice avant impôts de 871 millions de dollars, sur la base d'afflux d'argent frais de 27 milliards de dollars sur le trimestre.



Dans un communiqué, le groupe souligne avoir généré 900 millions de dollars d'économies supplémentaires sur le trimestre, soit un total de quelque six milliards de dollars réalisés sur une base annualisée par rapport à l'exercice 2022 du groupe combiné.



UBS dit désormais tabler sur une réduction brute de ses coûts d'environ sept milliards de dollars d'ici à la fin 2024, soit quelque 55% de son objectif global de 13 milliards de dollars à horizon fin 2026.



'Nos résultats du premier semestre témoignent des progrès majeurs que nous avons réalisés depuis la clôture de l'acquisition du Credit Suisse', s'est félicité Sergio Ermotti, le directeur général de l'établissement helvétique.



UBS a par ailleurs renforcé son ratio de fonds propres dit 'CET 1' à 14,9% à la fin juin, contre 14,8% à la fin du mois de mars.



S'il dit aborder le troisième trimestre avec un 'sentiment positif', le groupe estime que les perspectives économiques risquent d'être assombries par les facteurs géopolitiques, mais aussi par l'approche des élections américaines.



'Dans un avenir prévisible, nous estimons que ces incertitudes vont persister, entraînant probablement une volatilité des marchés plus élevée qu'au premier semestre', souligne-t-il.



Vers 9h25, le titre progressait de plus de 1,8%, signant la plus forte hausse de l'indice SMI de la Bourse de Zurich et surperformant l'indice des banques en Europe (+0,3%).





