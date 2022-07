UBS: bénéfice net de 2,1 milliards d'USD au 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 09:59

(CercleFinance.com) - UBS a rendu ses résultats pour le second trimestre 2022 et affiche un bénéfice net de 2,1 milliards d'USD, en hausse de 5 % par rapport à l'année précédente, avec 18,9% de rendement sur le capital CET1.



' En ces temps incertains, nous sommes restés proches de nos clients. Nous nous sommes concentrés sur l'amélioration de notre écosystème et la façon dont les clients y accèdent. Ceci, combiné à notre stratégie, notre modèle d'entreprise diversifié et notre bilan solide, a permis d'obtenir de bons résultats et une bonne performance sous-jacente ', déclare Ralph Hamers, directeur du Groupe.



Le bénéfice dilué par action est de 0,61 USD. Le ratio de capital CET1 de fin de trimestre était de 14,2% (prévisions : ~13%) et le ratio de levier CET1 était de 4,37%.



' Nous avons racheté pour 1,6 milliard d'USD d'actions au deuxième trimestre 2022 et pour 3,3 milliards d'USD au premier semestre de l'année. Nous prévoyons de racheter un total d'environ 5 milliards d'USD d'actions en 2022, comme prévu ', poursuit Ralph Hamers.