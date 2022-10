Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

UBS: bénéfice meilleur que prévu au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 09:36

(CercleFinance.com) - UBS a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, la bonne tenue de ses activités de banque d'investissement et la maîtrise de ses coûts ayant permis de compenser des conditions de marché jugées 'difficiles'.



La banque suisse a dégagé sur le troisième trimestre un résultat net en hausse de 24% à 1,73 milliard de dollars, à comparer avec une prévision moyenne des analystes de 1,52 milliard.



Le groupe dit avoir profité du repositionnement de ses clients institutionnels, qui se sont montrés très actifs sur fond de volatilité élevée des taux de change et des taux d'intérêt.



UBS explique ainsi avoir attiré 17 milliards de dollars de nouveaux actifs nets dans sa branche de gestion de fortune, 18 milliards de dollars d'argent frais dans son activité de gestion d'actifs et 400 millions de nouveaux produits d'investissement nets dans sa division de banque privée.



Son ratio de fonds propres CET1 s'est établi à 14,4%, soit largement au-delà de sa cible de 13% et du consensus de 14%.



L'établissement helvétique, qui dit profiter de son exposition à la hausse des taux d'intérêt et de son contrôle des coûts, assure être bien placé pour faire face au contexte macroéconomique actuel grâce à son modèle efficient et 'à faible intensité capitalistique'.



A la suite de ces éléments, le titre de la première banque suisse avançait de 3%, faisant mieux que l'indice regroupant les valeurs bancaires européennes (+1,5%).



Cela ramène à moins de 5% le recul de son action depuis le début de l'année contre -11,5% pour l'indice STOXX Europe 600 Banks sur la période.