UBS augmente la rémunération de ses actionnaires

(AOF) - La banque suisse UBS a dévoilé une hausse de 10% de son dividende et une augmentation de son programme de rachat d’actions pour cette année. Le coupon annuel passe ainsi de 0,51 dollar à 0,55 dollar. Le conseil d'administration a l'intention de proposer le dividende à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2023. En outre, UBS s'attend à ce que les rachats d'actions dépassent l'objectif de 5 milliards de dollars pour l'année 2022. Au 9 septembre 2022, UBS a racheté pour 4,1 milliards de dollars d'actions.

