UBS anticipe toujours un baril de pétrole supérieur à 100 dollars en 2023

" Malgré l'affirmation de Novak selon laquelle la réduction de la production visait à améliorer la situation du marché, nous pensons que la décision était probablement due aux récents embargos ", explique UBS. Selon le spécialiste, la Russie n'arrivera pas à trouver suffisamment d'acheteurs pour compenser la perte de la demande européenne. Il ajoute que l'absence de petits tankers adéquats pourrait également rendre plus difficile le reroutage des produits raffinés vers d'autres marchés par la Russie.

(AOF) - UBS maintient sa prévision d'une hausse des prix du brut au-dessus de 100 dollars le baril cette année. « Les prix du pétrole brut sont restés volatils cette année, les marchés étant tiraillés entre les craintes d'un cycle prolongé de relèvement des taux de la Réserve fédérale en raison d'un marché américain du travail tendu et l'optimisme quant à une reprise de la demande de pétrole avec la réouverture de l'économie chinoise », rappelle la banque suisse. Le baril de Brent est ainsi quasi-stable depuis le début de l’année à près de 86 dollars.

Pétrole et parapétrolier

