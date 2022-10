UBS alerte sur les risques pesant sur l'argent

(AOF) - " Les vents contraires bien connus pour l'argent, tels que les taux américains plus élevés et un dollar en hausse, resteront probablement forts, au moins au tout début de 2023 ", prévient UBS. Le spécialiste pense que les investisseurs ne doivent pas sous-estimer ces risques, particulièrement si l'activité économique en dehors des États-Unis ralentit et que les marchés financiers se préoccupent davantage des problèmes de liquidité. Aujourd'hui, l'once d'argent gagne 0,21% à 19,23 dollars.