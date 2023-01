UBS affiche une performance trimestrielle contrastée

AOF - EN SAVOIR PLUS

Pour l'exercice 2022, la banque a l'intention de proposer un dividende ordinaire de 55 cents par action, en hausse de 10%. Elle a racheté 5,6 milliards de dollars d'actions en 2022, et prévoit de racheter plus de 5 milliards de dollars d'actions au cours de 2023. Les investisseurs anticipaient seulement 4,7 milliards de rachat d'actions.

Les analystes souligne en revanche le bon niveau de la collecte en gestion de fortune : 23,3 milliards de dollars au quatrième trimestre. Elle s'élève à 60 milliards de dollars en 2022. Les actifs sous gestion ont cependant reculé de 15% sur un an à 2,82 milliards de dollars.

(AOF) - UBS a dévoilé des résultats contrastés au quatrième trimestre. Sur cette période, le bénéfice net a progressé de 22,6% à 1,65 milliard de dollars (1,52 milliard d'euros), ressortant au-dessus du consensus s'élevant à 1 milliard de dollars. La baisse des coûts a compensé le recul des revenus. Les analystes soulignent cependant que les profits hors exceptionnels sont plus faibles que prévu. Le profit ajusté avant impôts est ainsi inférieur de 4% aux attentes de Deutsche Bank.

