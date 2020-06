UBS affiche sa confiance dans l'argent

(AOF) - L'once d'argent progresse ce midi de 1,13% à 18,23 dollars dans le sillage des principaux métaux précieux. Dans une note publiée ce matin, UBS souligne que la corrélation entre l'argent et les marchés s'est renforcée au premier semestre. Une situation qui s'était déjà produite au premier semestre 2009 après la chute des actions au premier trimestre. Selon le broker, une reprise économique solide soutenue par la dette et une politique monétaire ultra accommodante devrait entretenir la dynamique de l'argent. Il table sur un cours à 19 dollars l'once au second semestre 2020.