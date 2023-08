Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS: accord avec le DoJ dans le dossier des RMBS information fournie par Cercle Finance • 15/08/2023 à 08:50









(CercleFinance.com) - UBS annonce avoir conclu un accord avec le Département de la Justice (DoJ) des Etats-Unis pour régler une affaire héritée des années 2006-2007 liée à l'émission, à la souscription et à la vente de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS).



Selon les termes de l'accord, la banque helvétique paiera 1,435 milliard de dollars pour mettre un terme à toutes les actions civiles engagées par le DoJ dans ce dossier. Le règlement a été entièrement provisionné au cours des périodes précédentes.





