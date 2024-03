UBS: accord avec Apollo pour se désengager des produits titrisés de Credit Suisse

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le géant bancaire suisse UBS a annoncé mercredi un accord avec la société d'investissement américaine Apollo qui doit lui permettre d’accélérer le désengagement des produits titrisés de Credit Suisse.

L'accord prévoit entre autres qu'Apollo rachète 8 milliards de dollars de facilités de crédit garantie de premier rang auprès d'UBS, précise la banque suisse dans un communiqué.

UBS va en conséquence enregistrer un gain d'environ 300 millions de dollars (277 millions d'euros) au premier trimestre tandis que Credit Suisse va essuyer une perte de 900 millions de dollars, ajoute-t-elle.

Sergio Ermotti, le directeur général d'UBS, s'est dit "satisfait de cet accord mutuel" avec Apollo, y voyant "un exemple" des mesures qui doivent permettre au groupe d'avancer dans son plan d'intégration.

En novembre 2022, dans les mois précédent sa chute, Credit Suisse avait scellé un accord avec cette société américaine pour lui céder une partie de ces produits dans une des dernières tentatives pour redresser sa banque d'investissement, secouée par de nombreux scandales.

UBS a conclu un nouvel accord pour renégocier cette transaction complexe afin d'accélérer le désengagement des activités de Credit Suisse qu'il ne souhaite pas conserver après le rachat forcé de son ancienne rivale.

En mars 2023, UBS avait été contraint de racheter Credit Suisse sous la pression des autorités suisses pour éviter une faillite de la deuxième plus grande banque du pays. UBS a déjà amorcé une restructuration de la branche helvétique de Credit Suisse, qui regroupe la banque de détail et activités pour le marché suisse. Mais le plus grand chantier reste la reprise en main de la banque d'investissement, à l'origine des nombreux scandales qui ont terni la réputation de Credit Suisse.