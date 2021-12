Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS: a décidé de se pourvoir en cassation information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 18:21









(CercleFinance.com) - UBS SA a décidé aujourd'hui de se pourvoir en cassation suite au verdict de la Cour d'appel de Paris.



La décision de la Cour d'appel porte sur une amende de 3,75 millions d'euros, la confiscation d'un milliard d'euros et des dommages et intérêts de 800 millions d'euros pour la partie civile.



' Cela va permettre à la banque de minutieusement évaluer le verdict de la Cour d'appel et de déterminer les prochaines étapes, dans le meilleur intérêt de ses parties prenantes ' indique le groupe.







