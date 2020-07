UBP renforce sa plateforme alternative UCITS

(AOF) - L'Union Bancaire Privée (UBP) indique avoir étoffé sa plateforme alternative UCITS avec une nouvelle stratégie. Lancé le 14 juillet, U Access - Long/Short Japan Corporate Governance est un fonds de type «market neutral» et «sector neutral» investi en actions japonaises et centré sur la thématique liée à la gouvernance des entreprises.

Le gestionnaire souligne que la recherche qualitative et quantitative menée par ses équipes montre que les sociétés japonaises se caractérisent par une forte corrélation entre leur performance de marché et la qualité de leur gouvernance.

De plus, depuis 2014, le vaste chantier de réformes engagé afin de renforcer la gouvernance des entreprises japonaises a créé de multiples opportunités pour les sociétés les plus à même de s'adapter aux développements réglementaires.

Ainsi, le fonds U Access - Long/Short Japan Corporate Governance se concentre sur les 500 sociétés les plus importantes du marché japonais, en suivant un positionnement "long" sur 25 à 35 entreprises dotées d'une solide gouvernance, mais aussi un positionnement "short" sur 50 à 70 sociétés ayant une faible gouvernance.

"Cette nouvelle stratégie témoigne de la forte conviction de l'UBP quant à l'importance de l'investissement responsable, et illustre sa volonté de développer une offre qui intègre des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Ce lancement permet également à la Banque de continuer à renforcer son empreinte en Asie, et en particulier au Japon, au travers d'une stratégie alternative gérée directement en interne " a déclaré Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management à l'UBP.

"La gouvernance est une thématique essentielle, et les approches d'investissement ESG suscitent un attrait sans cesse croissant auprès de tous les types d'investisseurs à travers le monde. Selon nous, les sociétés japonaises qui disposent d'une gouvernance solide ou qui s'emploient à l'améliorer ont aussi davantage de chance de répondre aux standards les plus élevés en matière de considérations sociales et environnementales " a ajouté Zuhair Khan, gérant du fonds à l'UBP.