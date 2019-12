UBP rappelle les atouts des obligations convertibles en 2020

Cette caractéristique permettrait aux investisseurs d'être protégés contre ce risque si celui-ci venait à se concrétiser l'an prochain. Ainsi, après une année 2019 d'ores et déjà très satisfaisante sur cette classe d'actifs, l'année 2020 s'annonce également sous les meilleurs auspices, conclut Marc Basselier.

En plus de leurs fondamentaux déjà solides par nature, les obligations convertibles présentent un comportement historiquement favorable en période de hausse des taux en raison notamment d'une faible sensibilité.

Marc Basselier souligne que le " max drawdown " des obligations convertibles est beaucoup plus faible que celui des actions, les périodes de repli étant compensées par la convexité de ces produits et par le plancher obligataire qui caractérise leur structure. Le profil " rendement / risque " des obligations convertibles est donc unique en son genre sur les marchés financiers, assure-t-il.

