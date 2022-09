UBP nomme un CIO et Head of Emerging Market Fixed Income

(AOF) - L’Union Bancaire Privée a annoncé que Sergio Trigo Paz avait rejoint la banque le 1er septembre dernier, en qualité de CIO et de Head of Emerging Market Fixed Income. Basé à Londres, il prend ainsi la direction d’une équipe composée désormais de neuf professionnels de l’investissement répartis entre Zurich, Londres et Hong Kong. Jusqu’en mars dernier, Sergio Trigo Paz était Head of Emerging Market Debt chez BlackRock, où il a passé une dizaine d’années.

Avant d'intégrer BlackRock, en 2012, il a assumé les fonctions de Head of Emerging Markets Fixed Income, puis de CIO auprès de BNP Paribas Investment Partners. Précédemment, jusqu'en 2004, il a occupé divers postes dédiés aux activités de trading, et notamment à la tenue de marché ("market-making"), sur le segment de la dette des pays émergents auprès de plusieurs institutions, à New York, Londres et Paris.