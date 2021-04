UBP : les obligations convertibles, une classe d'actifs à privilégier pour s'exposer aux technos

(AOF) - Dans un contexte encore largement dominé par l'évolution de la situation pandémique, les obligations convertibles offrent de belles opportunités aux investisseurs désireux de conserver une exposition aux marchés d'actions tout en maitrisant la volatilité de leur portefeuille, assurent Marc Basselier, responsable de la gestion convertible, et Scarlett Claverie-Bulté, spécialiste de l'investissement pour les obligations convertibles chez UBP Asset Management (France)

