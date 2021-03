UBP lance une stratégie en actions Smid Caps globales

Le fonds UBAM - Bell Global Smid Cap Equity est centré sur les valeurs Smid caps liquides des marchés développés. La stratégie entend offrir aux investisseurs en actions une diversification efficace en complément d'une allocation aux grandes capitalisations, au travers de moteurs de performance différenciés et d'une croissance à moindre coût.

S'appuyant sur une approche fondamentale, "bottom-up", et "qualité à un prix raisonnable", la société se distingue également par une vaste expertise de recherche sur le segment des petites et moyennes capitalisations, ainsi que par l'intégration de critères ESG au sein de son processus d'investissement.

(AOF) - L'Union Bancaire Privée renforce son expertise en petites et moyennes capitalisations (Smid caps) avec le lancement du fonds UBAM - Bell Global Smid Cap Equity, géré par la société Bell Asset Management. Cette nouvelle solution marque une étape importante dans le partenariat stratégique noué entre l'UBP et cet acteur majeur de la gestion basé en Australie.

