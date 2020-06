UBP lance une stratégie absolute return sur sa plateforme alternative UCITS

(AOF) - L'Union Bancaire Privée a annoncé le lancement d'une nouvelle stratégie sur sa plateforme alternative UCITS. U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS est un fonds absolute return, lancé en partenariat avec Campbell & Company Investment Adviser LLC, une société spécialisée dans l'investissement alternatif et basée à Baltimore.

La banque privée précise que l'objectif d'U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS est d'offrir, quelles que soient les conditions de marché, un profil risque/rendement équilibré, au travers d'investissements systématiques dans un portefeuille diversifié.

Il consiste ainsi en plusieurs stratégies sous-jacentes qui visent une faible corrélation et sont différentiées par période de détention, par instrument et par style d'investissement ('macro systématique', 'court terme', 'suivi de tendance' et 'actions quant').

" Nous sommes très heureux de notre partenariat avec la société Campbell, étant donné sa longue expérience et son solide track record dans le domaine de l'investissement systématique. Vu l'incertitude qui prévaut aujourd'hui sur les marchés, cette nouvelle stratégie constitue une solution attractive pour les investisseurs, de par ses caractéristiques en termes de liquidité, de diversification et de décorrélation aux classes d'actifs traditionnelles " a déclaré Nicolas Faller, co-CEO Asset Management à l'UBP.

" L'UBP fait figure de leader dans la gestion d'actifs globale, et elle est idéalement positionnée pour nous aider à promouvoir notre stratégie U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS. L'expertise d'investissement de l'UBP et la solide relation qu'elle a su nouer avec sa clientèle à travers le monde se conjuguent ainsi parfaitement avec l'expérience de gestion multi-stratégies systématique de Campbell. Nous nous réjouissons du lancement de ce nouveau fonds UCITS, qui marque le début d'une longue et fructueuse collaboration avec l'UBP " a ajouté William Andrews, CEO chez Campbell.