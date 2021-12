Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

UBP lance UBAM - Biodiversity Restoration information fournie par AOF • 16/12/2021 à 13:00



(AOF) - L’Union Bancaire Privée (UBP), UBP SA a franchi une nouvelle étape dans son engagement en faveur de l’impact investing avec le lancement du fonds UBAM - Biodiversity Restoration, fruit d’une collaboration unique entre l’industrie financière, le secteur des entreprises, ainsi que des experts en préservation de la nature.



Le fonds UBAM - Biodiversity Restoration a pour objectif d'identifier et d'investir dans des sociétés qui, grâce à leurs produits et leurs chaînes d'approvisionnement, apportent des solutions visant à protéger et restaurer les espèces et les habitats naturels à travers la planète.



Centré sur les actions globales de toute capitalisation et composé de 45 à 55 titres, ce portefeuille investit dans sept thématiques d'activité, telles que notamment la gestion durable des ressources naturelles, les villes vertes, et la production alimentaire durable.