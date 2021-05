Ubisoft : vise un résultat opérationnel entre 420ME et 500ME

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires IFRS15 sur l'exercice 2020-21 ressort à 2 223,8 ME, en croissance de 39,4% (42,7% à taux de change constants).

Le net bookings 2020-21 s'élève à 2 240,6 ME, en hausse de 46,1% (49,5% à taux de change constants). Il est en ligne avec l'objectif compris entre 2 220 ME et 2 280 ME.

Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à 473,3 ME contre 34,2 ME réalisés en 2019-20. L'objectif était compris entre 450 ME et 500 ME.

Le résultat net non-IFRS part du Groupe s'élève à 313,5 ME, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de 2,48 E. Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à 103,1 ME, soit un résultat par action (dilué) IFRS de 0,85 E.

Le net bookings est attendu aux alentours de 320 ME au premier trimestre 2021-22. La société vise comme objectifs pour 2021-22, une croissance à un chiffre du net bookings et un résultat opérationnel non-IFRS compris entre 420 ME et 500 ME.