(CercleFinance.com) - Ubisoft grimpe de +5% et s'achemine vers un retracement imminent des 73,9E du 8 mai. Le titre se rapproche d'une sortie de corridor 66/74E, ce qui ouvrirait la route des 82E.

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris +5.19%