Ubisoft: une dirigeante de Worldline va rejoindre le conseil

(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce que son conseil d'administration propose la nomination de Claude France comme administratrice indépendante, nomination qui sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale qui se réunira le 5 juillet.



Claude France exerce actuellement les fonctions de directrice générale de Worldline France, directrice des activités de services digitaux MTS du groupe Worldline et membre du conseil d'administration d'Ingenico.



Avec cette nomination, l'éditeur français de jeux vidéo souligne que son conseil d'administration sera composé d'une majorité de membres indépendants, avec 45% des sièges occupés par des femmes.





