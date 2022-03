Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft: un partenariat pour féminiser le numérique information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 15:52









(CercleFinance.com) - Ubisoft a annoncé mardi qu'il allait collaborer avec le réseau de formation Simplon en vue de favoriser la féminisation des métiers techniques du numérique.



A partir du mois de mai, une première promotion de 17 futurs techniciens réseaux - dont 12 femmes - sera ainsi intégrée en alternance pendant une période d'an au sein des équipes du groupe français de jeux vidéo.



Les deux partenaires précisent que cette promotion sera déjà féminine à hauteur de 70%.



Après six mois de formation intensive, les étudiants se verront offrir un poste en alternance pendant un an, puis, potentiellement un recrutement chez Ubisoft.



Avec ce projet, Ubisoft dit vouloir contribuer à la féminisation du secteur des jeux vidéo, et plus largement à la diversité dans la tech, après les accusations de harcèlement qui avaient marqué son exercice 2021.



Premier réseau français de formations gratuites labellisées par l'Etat Grande Ecole du Numérique, Simplon s'appuie sur une centaine de fabriques qui ont formé gratuitement des milliers de personnes, dont une grande partie de personnes peu ou pas diplômées.





