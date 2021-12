Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft: un concert symphonique inspiré d'Assassin's Creed information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 12:03









(CercleFinance.com) - L'éditeur français de jeux vidéos Ubisoft a prévu d'organiser l'an prochain un concert inspiré par les musiques d'Assassin's Creed, sa franchise à succès, a-t-il annoncé mardi.



Ce concert symphonique, qui sera assuré par un orchestre et des choeurs, proposera une expérience 'immersive' grâce à la mise en place d'un écran vidéo qui diffusera des images synchronisées du jeu, précise le groupe.



La production sera aussi basée sur des jeux de lumières et des effets sonores spéciaux tirés de la licence.



Ubisoft précise que le projet est développé en collaboration avec les équipes d'Overlook Events, déjà à l'origine d'évènements du même type adaptés du dessin animé Dragon Ball.



Le concert 'Assassin's Creed Symphonic Adventure' doit être proposé en première mondiale au Grand Rex de Paris le 29 octobre 2022.





