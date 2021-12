Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : timide rebond en direction de 42,8E information fournie par Cercle Finance • 30/12/2021 à 14:12









(CercleFinance.com) - Ubisoft ne finira pas au plus bas de l'année: le titre a réduit sa perte de -50% (à 40,1E) à -45% fin décembre, avec un timide rebond sur un petit support situé vers 42E.

Le titre pourrait ressortir de sa tendance baissière en cas de franchissement de la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 42,8E.





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris +1.42%