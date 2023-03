Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : tentative de débordement des 23,4E information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - Ubisoft se lance dans une tentative de débordement des 23,4E (résistance testée les 16 et 17 mars): le titre peut ainsi s'élancer à la reconquête des 25E, l'ex-plancher du 20/11 puis dans la foulée des 26E, ex-support du 22/12/2022





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris +1.81%