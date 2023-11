Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft: succès du placement d'OCEANEs 2031 information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - Ubisoft Entertainment indique avoir réalisé avec succès son placement d'OCEANEs à échéance 2031 par voie d'offre au public destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés, pour un montant nominal de 494,5 millions d'euros.



'Le succès de cette obligation convertible, couplé à un coupon de 2,875% et une prime de conversion de 47,5%, souligne la confiance des investisseurs dans la qualité de crédit d'Ubisoft', juge son directeur financier Frédérick Duguet.



L'éditeur de jeux vidéo précise que ces obligations seront émises à 100% de leur montant principal le 5 décembre, date prévue pour leur règlement-livraison, et qu'une demande d'admission sur le système multilatéral de négociations d'Euronext Access sera effectuée.





