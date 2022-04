Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Ubisoft: sortie du nouveau jeu Rainbow Six information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 16:43

(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce la sortie prochaine de son nouveau jeu Tom Clancy's RainbowSixMobile, inspiré de la célèbre franchise Rainbow Six.



Il sera disponible sur les appareils iOS et Android via l'App Store et Google Play.



' En alliant stratégie et travail d'équipe, les joueurs vivront le frisson de combats rapprochés intenses en alternant attaque et défense pour sortir victorieux', promet l'éditeur.