Ubisoft : signe un partenariat avec l'éditeur Glénat

(CercleFinance.com) - Ubisoft et l'éditeur de bande dessinée Glénat annoncent ce vendredi la signature d'un accord entre leurs deux maisons. 'À compter du 1er avril 2020, c'est à l'éditeur grenoblois que sera confié le soin de publier et d'accompagner le développement en BD des propriétés d'Ubisoft', expliquent les entreprises. Afin de marquer les débuts de cette collaboration, une compilation de gags BD Les Lapins Crétins augmentée d'une histoire courte inédite paraîtra dès l'été 2020, suivie à la fin de la même année du treizième volume de la série BD.

