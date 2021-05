Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : seconde vague baissière, décroche de -12% vers 54E Cercle Finance • 12/05/2021 à 17:17









(CercleFinance.com) - Ubisoft amorce une seconde vague baissière majeure : le titre l'amorce par un 'gap' de rupture sous 60,48E et décroche de -12% vers 54E. Ubisoft se dirige vers un retracement du plancher des 49,5E du 7 au 19 novembre 2019... à préserver absolument.

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris -1.42%