(CercleFinance.com) - Ubisoft s'envole au-delà de 22,5E, effaçant toutes ses pertes depuis le 10 juin dernier.

Le titre surmonte la grosse résistance oblique moyen terme (issue de 30E et passant par 23,325E) qui gravite dans la zone des 22E et s'ouvre ainsi le chemin des 23,3E du 15 mai.



Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. 22,83 EUR Euronext Paris +3,68%