Ubisoft: Roller Champions désormais disponible

26/05/2022

(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce que Roller Champions est désormais disponible gratuitement et bénéficie des fonctionnalités complètes de cross-play et de cross-progression sur Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PlayStation 5, ainsi que sur PC via Ubisoft Store.



'Dans Roller Champions, le nouveau jeu de sport par équipes free-to-play en PvP d'Ubisoft, deux équipes de trois joueurs s'affrontent pour être la première à marquer cinq points. Pour ce faire, les joueurs devront réussir à lancer la balle dans le but', explique l'éditeur de jeux.



La saison inaugurale, désormais en ligne, durera du 25 mai au 21 juin et introduit trois arènes et deux modes de jeu spécifiques à durée limitée. Des objets cosmétiques exclusifs pourront être débloqués grâce à un système de récompenses.