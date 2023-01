Ubisoft: révise à la baisse ses objectifs financiers information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 18:13

(CercleFinance.com) - La société actualise aujourd'hui ses objectifs financiers pour 2022-23 et annonce ses premiers objectifs pour 2023-24.



Ubisoft révise aujourd'hui son objectif de net bookings pour le 3ème trimestre 2022-23, désormais attendu à environ 725 ME contre un objectif précédent d'environ 830 ME. ' Cela reflète l'environnement plus difficile, qui s'est notamment traduit par une performance inférieure aux attentes de Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope et Just Dance 2023 ' indique le groupe.



Ubisoft revoit ses objectifs pour l'ensemble de l'année, avec un net bookings désormais attendu en baisse de plus de 10% par rapport à l'année précédente, contre l'objectif précédemment communiqué d'une croissance de plus de 10%.



Le résultat opérationnel non-IFRS, reflétant la baisse du net bookings, le report de Skull and Bones et la dépréciation accélérée d'environ 500 ME de la R&D capitalisée, est désormais attendu à -500 ME contre 400 ME précédemment.



Ubisoft communique aussi son objectif de résultat opérationnel non-IFRS 2023-24 à environ 400 ME.