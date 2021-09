Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : retombe au contact des 52E information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 11:44









(CercleFinance.com) - Ubisoft retombe au contact des 52E : le 'rounding-top' amorcé sous 56,35E le 8 septembre pourrait déboucher sur un re-test du plancher inscrit à 50E les 6 août et 17 août dernier.

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris -3.71%