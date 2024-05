Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ubisoft: résultat net IFRS part du Groupe de 157,8 ME information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 18:03









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires IFRS15 s'élève à 858,4 ME au quatrième trimestre 2023-24, en croissance de 176,3 % (178,8 % à taux de change constants), par rapport aux 310,7 ME réalisés au quatrième trimestre 2022-23.



Le chiffre d'affaires IFRS15 2023-24 s'élève à 2 300,9 ME, en hausse de 26,8 % (29,1 % à taux de change constants) par rapport aux 1 814,3 ME réalisés en 2022-23.



Le net bookings du quatrième trimestre 2023-24 s'élève à 872,7 ME, en hausse de 178,7 % (181,1 % à taux de change constants) par rapport aux 313,2 ME réalisés au quatrième trimestre 2022-23. Le net bookings 2023-24 s'élève à 2 321,4 ME, en hausse de 33,5 % (35,8 % à taux de change constants) par rapport aux 1 739,5 ME réalisés en 2022-23.



Le résultat opérationnel non-IFRS s'inscrit à 401,4 ME sur 2023-24 contre -500,2 ME réalisés en 2022-23.



Le résultat net non-IFRS part du Groupe ressort à 252,0 ME, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de 1,79E. Ils s'élevaient respectivement à -400,0 ME et -3,30E sur l'exercice 2022-23.



Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à 157,8 ME en 2023-24, soit un résultat par action (dilué) IFRS de 1,24E. Ils s'élevaient respectivement à -494,2 ME et -4,08E sur l'exercice 2022-23.



Le Net bookings du premier trimestre 2024-25 est attendu aux alentours de 275 ME.



Le Groupe annonce ses objectifs financiers pour l'exercice 2024-25 : une croissance solide du net bookings, une légère progression du résultat opérationnel non-FRS et une hausse de la capacité d'autofinancement non-IFRS conduisant à un Free Cash-Flow positif.





