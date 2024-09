Ubisoft reporte "Assassin's Creed Shadows" et revoit à la baisse ses objectifs

Le géant français des jeux vidéo Ubisoft a repoussé au 14 février 2025 la sortie du prochain "Assassin's Creed" ( AFP / BERTRAND GUAY )

Le géant français des jeux vidéo Ubisoft a repoussé au 14 février 2025 la sortie du prochain "Assassin's Creed", une décision qui, combinée au succès moindre qu'anticipé du jeu "Star Wars Outlaws", l'a conduit à revoir à la baisse ses objectifs financiers.

"La performance de notre deuxième trimestre n'a pas été à la hauteur de nos attentes", a déclaré mercredi dans un communiqué Yves Guillemot, PDG du groupe, soulignant avoir donné plus de temps à ses équipes pour peaufiner la réalisation de "Assassin's Creed Shadows" dont la sortie était initialement prévue mi-novembre.

"Bien que le jeu soit finalisé, les enseignements tirés de la sortie de +Star Wars Outlaws+ nous ont amenés à accorder plus de temps au +polish+ du titre", a indiqué Ubisoft a propos de cet opus très attendu, qui transporte sa série la plus populaire dans le Japon féodal.

S'il se dit satisfait des notes et des évaluations des utilisateurs pour "Star Wars Outlaws", sorti fin août, les premières ventes "se sont avérées plus faibles que prévu", a reconnu l'éditeur, indiquant que ses équipes étaient mobilisées pour "peaufiner et améliorer l'expérience des joueurs".

En conséquence, il anticipe désormais au deuxième trimestre un "net bookings" ("réservations nettes", soit les ventes hors revenus différés, son indicateur de référence) d'environ 350-370 millions d'euros, contre 500 millions d'euros initialement prévus, et vise désormais un "net bookings" d'environ 1,95 milliard d'euros sur l'exercice 2024-2025.

- "Modèle plus performant" -

Ubisoft annonce également mettre fin à son modèle de "Season Pass" pour "Assassin's Creed Shadows", un système qui permettait aux joueurs ayant acheté une version plus onéreuse du jeu de lancer l'aventure avant les autres.

"Tous les joueurs pourront profiter du jeu en même temps le 14 février et ceux qui auront précommandé le jeu se verront offrir la première expansion gratuitement", a affirmé l'entreprise.

Jusqu'alors cantonnés à leur propre plateforme en ligne au début de leur exploitation, tous les nouveaux jeux d'Ubisoft seront désormais également disponibles sur la plateforme Steam dès leurs sorties, pour toucher une audience plus large.

"Nous reconnaissons la nécessité d'une plus grande efficacité tout en satisfaisant des joueurs exigeants", a affirmé Yves Guillemot, qui annonce une revue en interne pour atteindre "un modèle plus performant" pour les actionnaires.

Avec ces changements, le géant des jeux vidéo espère se relancer alors qu'il traverse une passe difficile ( AFP / Pascal GUYOT )

Avec ces changements, le géant des jeux vidéo espère se relancer alors qu'il traverse une passe difficile et que son action a perdu plus de 50% de sa valeur depuis le début de l'année. Mercredi, elle a encore perdu 4,5%.

Des analystes de la banque d'investissement Cantor Fitzegarld ont récemment abaissé leur recommandation sur l'action Ubisoft, de "surpondérer" à "neutre", invitant ainsi les détenteurs de titres à alléger leurs positions.

Les analystes ont également vu d'un mauvais œil l'annonce fin juillet du report de deux jeux mobiles, "Rainbow Six Mobile" et "The Division Resurgence", jusque-là attendus pour l'année fiscale 2025 qui se termine le 31 mars.

L'entreprise est également régulièrement attaquée sur les réseaux sociaux sur la qualité de ses jeux et les messages qu'ils véhiculent.

"Notre objectif n’est pas de promouvoir un agenda particulier", s'est défendu Yves Guillemot, rappelant qu'Ubisoft était "avant tout une entreprise de divertissement".