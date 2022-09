Ubisoft: renforcement de son actionnariat de référence information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 18:01

(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce la prise de participation minoritaire de Tencent au capital de Guillemot Brothers Limited et son entrée dans le concert des fondateurs de la Société.



L'investissement de Tencent dans Guillemot Brothers Limited, s'élève à 300 ME (200 ME d'acquisition de titres et 100 ME d'augmentation de capital), faisant ressortir une valeur par transparence d'Ubisoft à 80E par action.



Tencent consent également un prêt long-terme, sans sureté, à Guillemot Brothers Limited lui permettant de refinancer sa dette et d'apporter des ressources financières supplémentaires utilisables pour monter au capital d'Ubisoft.



' L'élargissement du concert avec Tencent renforce l'ancrage de l'actionnariat de référence d'Ubisoft autour de ses fondateurs et lui offre une stabilité essentielle pour son développement à long terme. ' a commenté Yves Guillemot, Président Directeur Général d'Ubisoft.



' Tencent est en effet un partenaire-actionnaire de référence pour de nombreux leaders, qui ont créé parmi les jeux les plus exceptionnels de l'industrie. Cette opération nous conforte dans notre capacité à créer une forte valeur sur les prochaines années. '