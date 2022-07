Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : refranchit les 42E, un bon début information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 11:08









(CercleFinance.com) - Ubisoft reprend un nouvelle fois appui sur 39,5E et refranchit les 42E, ce qui pourrait entériner une sortie de canal baissier court terme.

Mais pour renouer avec une dynamique positive moyen terme, il faudra qu'Ubisoft efface le palier de résistance des 45,5E, puis surtout la grosse résistance oblique des 48,5E.





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris +3.39%