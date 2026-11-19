Ubisoft Entertainment SA UBIP.PA :
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RÉDUIT SES EFFECTIFS DE 166 POSTES SUR SES SITES DE MONTRÉAL ET DE QUÉBEC
Texte original nS8N44100R
Pour plus de détails, cliquez sur UBIP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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