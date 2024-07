Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ubisoft : rechute de -10% vers 20,25E information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 11:14









(CercleFinance.com) - Ubisoft rechute de -10% vers 20,25E et semble devoir refermer le 'gap' des 20,03E du 5 juillet de façon imminente.

Il n'est pas exclu que le titre doive en repasser par le plancher des 19,5E des toutes premières séances du mois de juillet.





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. 19,28 EUR Euronext Paris -14,46%