Ubisoft: recherché avant son chiffre d'affaires trimestriel

(CercleFinance.com) - L'action Ubisoft signe jeudi l'une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120 à la Bourse de Paris, les investisseurs se positionnant à l'achat en amont de la publication, prévue dans la soirée, du chiffre d'affaires de troisième trimestre du groupe de jeux vidéo.



A 11h45, l'action bondit de 4,3% dans des volumes d'échanges importants alors qu'au même instant, l'indice SBF 120 progresse d'environ 0,5%.



Dans une note parue la semaine dernière, les analystes de Deutsche Bank avaient revu à la baisse leurs estimations sur le groupe, expliquant qu'une révision à la baisse des objectifs était probable à l'occasion de la publication, tout en jugeant qu'un tel scénario était déjà bien intégré dans les cours.



'Nous anticipons (...) une révision à la baisse de ses objectifs de 10%, tout en estimant que la chute de 33% de l'action depuis novembre 2023 reflète un scénario bien plus défavorable', avaient-ils tempéré.



L'action Ubisoft a chuté de plus de 12% depuis le début de l'année et accuse un repli de l'ordre de 29% sur les trois derniers mois.



Les analystes de Wedbush Securities se montrent, eux, plus confiants, s'attendant à ce que l'entreprise atteigne ou dépasse son objectif de 'net bookings' d'environ 610 millions d'euros pour le troisième trimestre.



Le bureau d'études table, pour sa part, sur des réservations nettes de 620 millions d'euros.



'Le titre Ubisoft a significativement corrigé au cours des deux derniers mois du fait d'une émission obligataire convertible mal accueillie et de l'accueil tiède réservé au jeu 'Avatar: Frontiers of Pandora'', rappelle l'intermédiaire.



'Nous pensons que le pessimisme des investisseurs est exagérée et qu'il existe de nombreuses raisons de se montrer optimistes pour l'avenir', ajoute Wedbush.



Les analystes mentionnent ainsi la perspective de nombreux jeux à sortir ainsi que l'historique flatteur qu'affiche le groupe en matière de partenariats réussis, sans compter la récente récupération auprès d'Activision Blizzard des droits de 'cloud' streaming de 'Call of Duty' et de tous ses autres titres.





