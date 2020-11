Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : réalise une émission obligataire de 600 ME Cercle Finance • 18/11/2020 à 18:36









(CercleFinance.com) - Ubisoft a placé aujourd'hui avec succès une émission obligataire d'un montant total de 600 millions d'euros à échéance 7 ans (novembre 2027), avec un coupon annuel de 0,878%. Le carnet d'ordres a atteint un montant proche des 3 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription de près de 5 fois. ' Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l'entreprise ainsi qu'au financement d'acquisitions potentielles futures ' indique le groupe.

