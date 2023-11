Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft: rachat partiel des OCEANEs 2024 information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 15:05









(CercleFinance.com) - Ubisoft Entertainment annonce avoir réalisé avec succès le rachat partiel de ses OCEANEs en circulation arrivant à échéance le 24 septembre 2024, pour un montant nominal d'environ 250 millions d'euros, à la suite du succès de son placement d'OCEANEs à échéance 2031.



L'offre portait sur environ 50% du nombre total des OCEANEs 2024 initialement émises. Le prix de rachat par titre a été fixé à 110,7 euros. Le règlement-livraison du rachat est prévu le 6 décembre et est sous condition suspensive du règlement-livraison des OCEANEs 2031.



Les OCEANEs 2024 rachetées seront annulées conformément à leurs termes et conditions ainsi qu'à la loi et à la réglementation en vigueur. À l'issue du règlement du rachat, le montant nominal restant en circulation de ces titres serait de 250 millions d'euros.





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris -8.60%