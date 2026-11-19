Ubisoft UBIP.PA prévoit un chiffre d'affaires net d'environ 250 millions d'euros pour le troisième trimestre, a déclaré jeudi Frédéric Duguet, directeur financier du développeur français de jeux vidéo, porté par un programme de sorties de contenus moins chargé que d'habitude et par une période des fêtes particulièrement concurrentielle.

Le chiffre d'affaires net d'Ubisoft au deuxième trimestre a reculé de 20,8% en glissement annuel pour s'établir à 388,9 millions d'euros, mais s'est révélé supérieur à ses prévisions d'environ 370 millions d'euros, grâce notamment aux ventes d'"Assassin's Creed Black Flag Resynced".

La troisième phase de son programme de réduction des coûts, visant une base de coûts fixes de 1,25 milliard d’euros en rythme annuel d’ici mars 2028, est en bonne voie, a indiqué la société tout en confirmant ses objectifs pour l’ensemble de l’exercice.

Ubisoft prévoit un catalogue de contenus "nettement" plus solide et diversifié pour les exercices 2027-2028 et 2028-2029, avec des sorties sur l’ensemble de ses grandes marques

La société prévoit de renouer avec un flux de trésorerie disponible positif et un EBIT non-IFRS positif en 2027-2028

"Nous avons créé Motherbrain (...) en tant que filiale dédiée au développement de technologies propriétaires pour le gameplay, afin de donner plus d’autonomie aux créateurs et d’ouvrir de nouvelles possibilités pour des expériences de jeu plus riches, plus immersives et plus captivantes", a déclaré le directeur général Yves Guillemot.

Ubisoft a également supprimé 166 postes à Montréal et à Québec.

(Rédigé par Adrianna Ebert à Gdansk; Version française Rihab Latrache)