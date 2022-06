Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft: présentation de Snowdrop au MIFA information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 14:30









(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce sa présence au Festival International du Film d'Animation d'Annecy (MIFA), qui se tiendra du 14 au 17 juin, pour présenter des démonstrations exclusives de son moteur de jeux Ubisoft Snowdrop.



Créée par Ubisoft Massive (Malmö, Suède) pour répondre aux besoins des équipes de développement du studio, la technologie Snowdrop est utilisée par de nombreux studios de l'éditeur de jeux vidéo à travers le monde, dont Ubisoft Annecy.



Les participants du MIFA auront alors l'occasion d'en apprendre davantage sur certaines des fonctionnalités innovantes de cette technologie, conçue pour donner la puissance et la flexibilité exigée par les créateurs pour produire des mondes et animations réalistes.





